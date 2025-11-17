إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها بعد إنهاء الإغلاق الحكومي

صورة أرشيفية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية إنهاء أمر الطوارئ الصادر عن الوكالة بخفض الرحلات الجوية ابتداء من اليوم الاثنين وهو ما يعني استئناف العمليات الاعتيادية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

جاء الإعلان بعدما تم تخفيض عدد الرحلات الجوية في عموم البلاد بسبب النقص في عدد عمال المراقبة الجوية نتيجة الاغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة والذي انتهى أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة في بيان إن فريق السلامة فيها أوصى بإنهاء الأمر “بعد مراجعاته المفصلة لاتجاهات السلامة والانخفاض المستمر في حالات تعطل الموظفين في مرافق مراقبة الحركة الجوية”.

وتوجه وزير النقل شون دافي في تصريح تضمنه البيان بالشكر “لفريق السلامة المتفاني في إدارة الطيران الفيدرالية على حرصه على أمن سمائنا خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ بلادنا وعلى صبرهم لوضع السلامة في المقام الأول” نظرا لأن موظفي المراقبة الجوية كانوا يعملون منذ حوالي أسبوعين من دون أجر.

وبينما بقي بعض هؤلاء الموظفين الذين تعتبر مهمتهم أساسية لسلامة الطيران على رأس عملهم خلال الاغلاق الحكومي اختار البعض الآخر العمل بوظائف أخرى مؤقتا لتأمين دخل لعائلاتهم وهو ما أدى إلى نقص عددهم وبالتالي احدث اضطرابات بالحركة الجوية.

وأضاف دافي “بفضل قيادة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب عاد المراقبون الجويون إلى مواقعهم ويمكن استئناف العمليات الاعتيادية”.

وأشار إلى أنه “الآن أمكننا إعادة تركيز جهودنا على زيادة توظيف مراقبي الحركة الجوية وبناء نظام مراقبة حركة جوية جديد ومتطور يستحقه الشعب الأمريكي”.

ومن جانبه قال مدير إدارة الطيران الفيدرالية براين بيدفورد إن قرار اليوم بإلغاء الأمر “يعكس التراجع المطرد في مخاوف التوظيف في إدارة الطيران الوطنية ويسمح لنا بالعودة إلى العمليات الطبيعية”.

وأعرب عن امتنانه “للعمل الجاد الذي بذلته فرق السلامة والعمليات في إدارة الطيران الفيدرالية وتركيزهم على سلامة المسافرين”.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد قامت تدريجيا ابتداء من مطلع الاسبوع الماضي بتقليص عمليات الطيران في 40 مطارا أمريكيا رئيسيا بداية بنسبة 4 بالمئة ثم 6 بالمئة لتبدأ بتخفيض القيود إلى 3 بالمئة يوم الجمعة قائلة إن مستويات التوظيف استمرت في التحسن منذ انتهاء الإغلاق الذي استمر 43 يوما يوم الأربعاء الماضي.