الداخلية: ضبط شخص بحالة غير طبيعية يقوم بإتلاف عدد من المركبات في السالمية

الموقوف

تمكن قطاع شؤون مديريات الأمن ممثلاً في مديرية أمن محافظة حولي – إدارة العمليات والدوريات من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإتلاف عدد من المركبات المتوقفة في منطقة السالمية، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغا بالواقعة.

حيث وفور رصد المقطع وتلقي البلاغ، تم توجيه قوة من الإسناد إلى الموقع، ولدى وصول القوة، تمت مشاهدة الشخص المعني وهو بحالة غير طبيعية ويحمل شبلا وعمودًا حديديا، وقد ألحق أضرارًا بعدد (7) مركبات عبر تكسير زجاجها.

وتمكن رجال الأمن بالسيطرة عليه والتحفظ عليه بالقوة نظراً لسلوكه العدواني، وتمت إحالته إلى مخفر السالمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم توجيه أصحاب المركبات المتضررة لمراجعة المخفر لاستكمال الإجراءات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تعاملها الفوري والحازم مع كل من يعبث بالممتلكات العامة أو الخاصة، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين.