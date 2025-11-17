سمو رئيس مجلس الوزراء يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام

عقد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة وأطر توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تأكيد حرصهما على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الاستراتيجية لتتضمن نطاقات جديدة من التعاون الشامل والمنتظم.

حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل ووزير النفط طارق سليمان الرومي ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية يوسف عاشور الصباغ.

كما حضرها عن الجانب الفيتنامي الوفد المرافق لمعالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وعقب جلسة المباحثات الرسمية وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية وقع الجانبان على بروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي التابع لوزارة خارجية دولة الكويت والأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية التابعة لوزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية وقعهما عن الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووقعهما عن الجانب الفيتنامي وزير الخارجية لي هواي ترونغ.

وقد أقام سمو رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء رسمية على شرف معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة والوفد المرافق له.