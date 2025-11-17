سمو أمير البلاد يستقبل رئيس وزراء فيتنام

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنمية ودعم التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يحقق مصالحهما المشتركة والتأكيد على توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى وسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية يوسف عاشور الصباغ.