سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس وزراء فيتنام

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يستقبل رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه في قصر بيان

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه والوفد المرافق له.

وقد جرت للضيف مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيدين الوطني الكويتي والجمهوري الفيتنامي قام بعدها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل ووزير النفط طارق سليمان الرومي ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية يوسف عاشور الصباغ وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين في الدولة.