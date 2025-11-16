سفير البرازيل: العلاقات مع دولة الكويت نموذج للشراكة المثمرة والصداقة المتينة

مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين الوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد والسفير البرازيلي يقطعان الكعكة الرمزية في حفل السفارة البرازيلي بيوم استقلالها الـ203

أكد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الكويت رودريغو دي أراجو جابيش اليوم الأحد أن العلاقات (البرازيلية – الكويتية) تعد نموذجا للشراكة المثمرة والصداقة المتينة فيما تشهد تقدما ملحوظا لاسيما بالمجال التجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير جابيش في احتفالية أقامتها سفارة البرازيل بمناسبة مرور 203 أعوام على الاستقلال حضرها نائب وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين الوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لدى دولة الكويت.

وقال سفير البرازيل إن بلاده ودولة الكويت تتمتعان بشراكة متينة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتجارة مشيرا إلى زيارة العديد من الوفود التجارية والاستثمارية التي مثلت القطاعين العام والخاص إلى دولة الكويت حيث أجرت “مباحثات مثمرة” مع نظيراتها في البلاد.

وأضاف أن البرازيل تظل “شريكا موثوقا” للكويت في مجالي الأمن الغذائي وأمن الطاقة مبينا أن الجانبين يواصلان التقدم في مفاوضات عدد من الاتفاقيات الثنائية التي ستسهم في تحديث الإطار القانوني الناظم للعلاقات وتعزيز روابط الصداقة الممتدة لأكثر من نصف قرن فيما يشكل العام الجاري محطة بارزة تتمثل في الاحتفال بالذكرى الخمسين لافتتاح سفارتي البلدين.

وأكد أن هذه المسيرة تمثل “محطة وفاء وتقدير” لجميع الدبلوماسيين والقادة الذين أسهموا في ترسيخ أسس العلاقة بين البلدين والتي باتت اليوم نموذجا للشراكة المثمرة والصداقة المتينة.