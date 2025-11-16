×
رئيس الأركان العامة للجيش يقوم بزيارة إلى سلاح الدفاع الجوي

قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الأحد بزيارة إلى سلاح الدفاع الجوي حيث كان في استقباله آمر السلاح العميد الركن فراس القطان وعدد من كبار الضباط القادة في السلاح.

وذكرت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي أن الفريق الشريعان استمع خلال الزيارة لإيجاز شامل حول منظومات الدفاع الجوي وخطط التطوير وبرامج التدريب المعتمدة كما قام بجولة شملت عددا من المواقع اطلع فيها على سير العمل وإجراءات التشغيل والصيانة المتبعة في سلاح الدفاع الجوي.

وأعرب وفق البيان عن فخره واعتزازه بما شاهده من مستوى متقدم في الأداء والتنظيم والانضباط مشيدا بجهود منتسبي سلاح الدفاع الجوي في تنفيذ البرامج التدريبية والمحافظه على الجاهزية القتالية.

