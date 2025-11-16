×
وزير المالية بالوكالة يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز آفاق التعاون

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ايما مورلي ويرافقها عدد من مستشاريها
بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرالمالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ايما مورلي تعزيز آفاق التعاون القائمة والجديدة بين الكويت والبرنامج.

وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الأحد أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في مجالات التخطيط الاستراتيجي الكلي وتحديث السياسات المالية إضافة إلى بناء القدرات وبحث تطوير آليات عملية لقياس مساهمة القطاع المالي في تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

