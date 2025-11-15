دولة الكويت تدين وتستنكر اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى ومسجد الحاجة حميدة

صورة أرشيفية لقوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وآخرها اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة في محافظة سلفيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم السبت ان دولة الكويت إذ تؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات والأعمال الاستفزازية فإنها تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت موقف دولة الكويت التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.