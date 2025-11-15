دولة الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن ترحيب دولة الكويت بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس”.

كما أعربت الوزارة في بيان لها عن تطلعها بأن يلتزم الطرفان ببنود الاتفاق مشيدة في ذات الصدد بالجهود الدبلوماسية التي اضطلعت بها دولة قطر الشقيقة في هذا الشأن.

وقالت (الخارجية) إنها إذ تتطلع بأن يسهم هذا الإتفاق في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام فإنها تجدد موقف دولة الكويت الداعم لمسار الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية المسائل الخلافية والنزاعات.