الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم الضغط على الاحتلال لإدخال البيوت الجاهزة إلى غزة

صورة الدمار في قطاع غزة

ناشدت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت دول العالم وخاصة الإدارة الأمريكية وكذلك الدول الضامنة لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيم إلى القطاع.

وطالبت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) برفع قيود الاحتلال الإسرائيلي وعراقيله التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام ومعدات الايواء إلى قطاع غزة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.

وجاء بيان الرئاسة في ظل أحوال جوية قاسية تعرض حياة الفلسطينيين في القطاع للخطر موضحا أن ما تبقى في غزة من خيم متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.

وفاقمت الأحوال الجوية معاناة أهالي قطاع غزة خاصة النازحين في الخيم التي غرقت بمياه الأمطار فيما تزداد المعاناة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال بالكامل.

وعلى الصعيد نفسه دعت حركة (حماس) في بيان صحفي الضامنين لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى “التحرك العاجل” لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى القطاع.

وقالت الحركة إن المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة فاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم الهشة وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية.