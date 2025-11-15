وزير الصحة: فعاليات اليوم العالمي للسكري تجسد التزام الوزارة بالوصول إلى المجتمع وتعزيز الوقاية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال فعالية "صحة أفضل مع السكر"

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن تنظيم اليوم التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف في ال14 من نوفمبر من كل عام يأتي في إطار خطة الوزارة واستراتيجيتها للتوعية الصحية والوصول المباشر إلى جميع أفراد المجتمع.

واضاف الوزير العوضي في تصريح صحفي خلال فعالية (صحة أفضل مع السكر) التي نظمتها الوزارة اليوم السبت في مجمع الأفنيوز إن الفعالية شهدت مشاركة واسعة من عدة أقسام حرصت على نشر الوعي الصحي للكبار والأطفال من خلال إجراء فحوصات السكري والضغط وتوزيع الأجهزة والكتيبات الإرشادية.

وأوضح أن اليوم التوعوي عكس صورة جميلة لتكامل الفريق الطبي من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين مع أفراد المجتمع لافتا إلى أن الوصول إلى الجمهور في أماكن تفاعلية يعد جزءا أساسيا من رسالة وزارة الصحة في تعزيز الوقاية والحد من تطور الأمراض خصوصا لدى مرضى السكري.

وأشار إلى مشاركة قسم الجراحة في التوعية حول القدم السكرية إلى جانب تقديم الأقسام المختلفة لنصائح تغذوية وشرح للعلاجات المتاحة بما يسهم في رفع مستوى الوعي ودعم سبل الوقاية والرعاية الصحية الشاملة.