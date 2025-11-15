الداخلية: إحباط تهريب أكثر من 100 كيلو من المواد المخدرة بالتنسيق مع الجمارك وقوة الإطفاء العام

المضبوطات

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي للتصدي لآفة المخدرات وقطع الطريق أمام المهربين ومروّجي السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام.

ومن خلال عمليات البحث والتحري الدقيقة، توصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى معلومات تفيد بقيام أحد المواطنين بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر مركبته الخاصة باستخدام العبّارة المائية من ميناء الشويخ البحري، بقصد جلب مواد مخدرة وإخفائها داخل المركبة بطريقة سرية ومحكمة.

وبناءً على ذلك، تم تشكيل فريق ميداني مختص لجمع الاستدلالات التي أكدت صحة وجدية المعلومات، وتم التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للجمارك، حيث تم رصد وضبط المركبة فور وصولها إلى ميناء الشويخ البحري قادمة من إيران، إضافة إلى ضبط المتهم الذي قام بجلبها.

ولضمان سلامة التفتيش، تمت الاستعانة بفرق من قوة الإطفاء العام تحسباً لأي مخاطر محتملة عند فتح الأجزاء السرية للمركبة، نظراً لخطورة بعض طرق وأساليب التهريب، وقد أسفرت الجهود المشتركة عن العثور على أكثر من 100 كيلو من مادتي الحشيش والماريجوانا مخبأة بإتقان في أماكن متفرقة داخل المركبة.

تم تحريز المضبوطات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات جهة الاختصاص.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية، ومواصلة جهودها لحماية الوطن من المخدرات، والتصدي بكل حزم لأي محاولة تستهدف أمن المجتمع وسلامة أبنائه.