سفير الكويت لدى الهند: مساهماتنا لمفوضية شؤون اللاجئين ترسخ إيماننا بمسؤولياتها لتخفيف معاناة اللاجئين

سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي يلتقي رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في الهند وجزر المالديف ايريتي سياني

أكد سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي أن “مساهمات الكويت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترسخ إيماننا وتفهمنا للأعباء والمسؤوليات الجسام التي تقوم بها في كافة أنحاء العالم لتخفيف معاناة اللاجئين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم”.

وذكرت السفارة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء السفير الشمالي برئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهند وجزر المالديف ايريتي سياني أمس الجمعة في نيودلهي والذي تناولا فيه الشراكة الراسخة بين الكويت والمفوضية الأممية والتعاون المثمر المشترك بينهما منذ سنوات.

وأضاف السفير الشمالي أن دعم الكويت لأعمال وأنشطة المفوضية يشكل إحدى الدعائم الرئيسية لمواصلة عمل المفوضية بانتظام.

من جانبها أشادت سياني بمساهمات الكويت الإنسانية للمنظمات المعنية بالشؤون الإنسانية بهدف القيام بمهامها على أكمل وجه معربة عن شكر المفوضية السامية وتقديرها لمساهمات الكويت السخية ودعمها المتواصل.

واستعرضت سياني الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها ويشرف عليها مكتب الهند في تقديم المساعدة والمساندة للاجئين وطالبي اللجوء في الهند من الجنسيات المختلفة.