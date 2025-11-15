الداخلية: ضبط شبكة تمارس الطب دون ترخيص وتتاجر بالأدوية الحكومية

الموقوفين

تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود المشتركة بين قطاع شؤون مديريات الأمن وقطاع شؤون الأمن الجنائي لضبط الممارسات الطبية غير القانونية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط نشاط مخالف يُدار داخل مسكن في منطقة الفروانية يُستغل لمزاولة مهنة الطب وبيع الأدوية بدون ترخيص.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط أربعة متهمين من الجنسية الهندية، ثبت تورّط أحدهم في ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، فيما تبيّن أن الثلاثة الآخرين كانوا يترددون على العيادة غير المرخّصة بقصد الحصول على العلاج.

كما كشفت التحريات عن شبكة أخرى تعمل في توصيل الأدوية الحكومية مقابل مبالغ مالية، حيث جرى ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية البنغلاديشية يقومون بتوصيل الأدوية للمتهم الأول خارج الأطر القانونية.

وباستكمال إجراءات البحث، تبيّن قيام مقيم من الجنسية البنغلاديشية يعمل في أحد المراكز الصحية الحكومية باستغلال وظيفته في سرقة الأدوية من المستشفى وبيعها للمتهمين، ليصل مجموع المتهمين إلى ثمانية أشخاص من الجنسيتين الهندية والبنغلاديشية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والتنسيق مع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة للتحفّظ على الأدوية المضبوطة، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مواجهة كل من يخالف القانون.