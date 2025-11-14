الرئيس الإيراني يرحب بفوز رئيس الوزراء العراقي في الانتخابات التشريعية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

رحّب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة بفوز لائحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الانتخابات التشريعية، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية في بيان.

وأعرب بزشكيان، وفق البيان الذي صدر إثر اتصال هاتفي بينه وبين السوداني، “عن أمله في أن تتوسّع العلاقات والتعاون بين البلدين في المرحلة القادمة لتكون أكثر عمقا وتلاحما من ذي قبل في جميع المجالات”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مساء الأربعاء أن ائتلاف “الإعمار والتنمية” الذي يقوده تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، بعيد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج أولية أظهرت حصده أكبر عدد من الأصوات.

وبعد انتخاب البرلمان العراقي الجديد، تنطلق مرحلة اختيار رئيس للوزراء يشكّل الحكومة المقبلة، في بلد يشهد عادة تشرذما سياسيا وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّح.

ويواجه رئيس الوزراء المقبل تحدّيات محلية عدة، في ظلّ نقص في فرص العمل وتهالك خصوصا في قطاعَي التعليم والصحة، في بلد يتجاوز عدد سكانه 46 مليون نسمة.

وأمامه كذلك مهمّة الحفاظ على التوازن الدقيق في علاقة العراق مع الخصمَين إيران والولايات المتحدة، في ظلّ تغيّرات إقليمية كُبرى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.

واعتبر بزشكيان أن “إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة بعزة وفي أجواء هادئة، هو إنجاز قيّم ومصدر لتعزيز مكانة وعظمة الشعب العراقي الصديق والشقيق”.

ويتوقع أن تكون عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل، موضع تجاذب إضافي في علاقة بغداد بكل من طهران وواشنطن.

وتمارس واشنطن ضغوطا متزايدة على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران.

وتسعى إلى إضعاف نفوذ إيران من خلال الضغط على العراق لنزع سلاح الفصائل وفرض عقوبات على كيانات عراقية مرتبطة بها وكذلك تقويض قدرة إيران على التهرب من العقوبات، وهي استراتيجية يُتوقع أن تستمرّ بها واشنطن.