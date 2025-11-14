منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الأوبئة بصفة مقلقة في السودان

صورة أرشيفية

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من ارتفاع معدلات الإصابة بالأوبئة في السودان معلنة إصابة أكثر من 120 ألف شخص بالكوليرا نتج عنها ما يقرب 3500 وفاة وذلك في 151 منطقة بجميع ولايات السودان ال18.

وحذر المتحدث بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف من خطورة الوضع موضحا أن معدل الوفيات يبلغ حوالي ثلاثة في المئة في السودان جراء الكوليرا وهو ثلاثة أضعاف الحد الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية والبالغ واحد في المئة.

وأعرب ليندماير عن قلقه أيضا إزاء تفشي حمى الضنك لافتا إلى بلوغ عدد الإصابات ما يقرب من 45 ألف حالة مع تسجيل 115 وفاة وذلك في نحو 70 محلية في 13 من أصل 18 ولاية في السودان وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.

وشدد المتحدث على أن الانهيار الكامل لمنظومة المياه والصرف الصحي والنظافة خاصة مع نزوح السكان من منطقة لأخرى وتجمعهم في مخيمات أو مساكن مكتظة زاد في تفاقم الوضع.

ولفت إلى أن 48 في المئة فقط من المرافق الصحية في الولايات ال18 في السودان تعمل بشكل تام فيما تعمل 12 في المئة بشكل جزئي في حين خرج 40 في المئة من المنشآت عن العمل بشكل تام.

وأكد ليندماير أن السودان يعيش أكبر الأزمات الغذائية في العالم إذ يواجه أكثر من 21 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي حتى سبتمبر من هذا العام مع تأكد المجاعة في الفاشر بينما تواجه 20 منطقة في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى خطر المجاعة.