“الأشغال” تواصل أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة اليرموك

من أعمال الصيانة

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان أن فرق الوزارة تواصل أعمالها الميدانية في منطقة اليرموك، ضمن إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين شبكات البنية التحتية في المناطق السكنية.

وأوضح المهندس محمد حلو العنزي من إدارة تنفيذ قطاع الهندسة الصحية أن الفريق يتواجد في قطعة 3 بمنطقة اليرموك لفرش طبقة Type 2، مشيراً إلى أن أعمال العقد تشمل تجديد شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية للطرف من كربستون وبلاط وجميع طبقات الأسفلت.

وأضاف العنزي أن المشروع يتضمن كذلك تجديد أعمدة الإنارة وأعمال الشبكة الهاتفية وشبكة الري، مبيناً أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد وبإشراف مباشر من قيادات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة المشعان بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الخدمات في المناطق السكنية.