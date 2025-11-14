وزير الدفاع الإندونيسي يستعرض مسارين لإرسال قوات حفظ السلام الى قطاع غزة

قطاع غزة

استعرض وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين اليوم الجمعة مسارين دوليين يمكن لحكومته اتباعهما للحصول على الموافقة اللازمة لإرسال قوات حفظ السلام الى قطاع غزة وذلك لضمان تنفيذ عملية الانتشار بسلاسة وفي إطار قانوني دولي.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي من مقر وزارة الدفاع بالعاصمة (جاكرتا) ونقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا) أن بلاده تسعى للحصول على “القبول الشرعي” قبل نشر قواتها لضمان عدم مواجهة أي عقبات ميدانية أو دبلوماسية خلال المهمة.

واوضح إن “المسار الأول يتمثل في التحرك تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة” مشيرا إلى أن إندونيسيا تربطها شراكات طويلة مع المنظمة الدولية في عمليات حفظ السلام بمناطق عدة مثل إفريقيا ولبنان.

وأضاف أن “المسار الثاني يقوم على إنشاء أو تفعيل منظمة دولية بمبادرة من رئيس الولايات المتحدة” موضحا ان هذا الخيار يتطلب مشاورات واتصالات مباشرة بين رؤساء الدول للوصول إلى اتفاق دولي مشترك.

وذكر وزير الدفاع الاندونيسي أن بلاده تحتاج أيضا إلى دعم الدول التي تعد مؤثرة في ملف غزة مضيفا انه “اذا اعلنت الدول العربية مثل السعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات موافقتها فإن إندونيسيا سترحب بالمشاركة بكل سرور”.

ولفت الى أن وزارة الدفاع الإندونيسية جهزت 20 ألف عنصر من القوات الطبية ووحدات الهندسة العسكرية استعدادا لإرسالهم في أقرب وقت ممكن ضمن بعثة حفظ السلام فور استكمال المتطلبات الدولية والدعم السياسي اللازم.