دولة الكويت ولبنان تبحثان سبل تعزيز التعاون في قضايا المرأة والسلام

عقيلة الرئيس اللبناني السيدة نعمت عون تستقبل مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح

بحثت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح اليوم الخميس مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عقيلة الرئيس اللبناني نعمت عون سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في مجال دعم وتمكين المرأة في قضايا السلم والأمن.

جاء ذلك على هامش مشاركة الشيخة جواهر الصباح في أعمال الدورة ال12 من مؤتمر (النساء في خطوط المواجهة) الذي نظمته (مؤسسة مي شدياق) بالعاصمة بيروت.

واستعراض الجانبان خلال اللقاء أبرز الجهود الوطنية المتبادلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن (1325) الذي يحمل عنوان (المرأة والسلام والأمن) ومشاركة المرأة في عمليات الوقاية والحماية وفي صنع القرار.

وقالت السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الصباح خلال اللقاء إن “دولة الكويت حريصة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في الملفات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن” مشيدة بالدور الفاعل للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تطوير المبادرات الوطنية التي تسهم في ترسيخ مشاركة المرأة في الحياة العامة وتعزيز استقرار المجتمعات.

من جانبها ثمنت السيدة نعمت عون التعاون القائم بين دولة الكويت ولبنان في دعم حضور المرأة في مسارات السلام والتنمية مؤكدة أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك لابتكار مبادرات تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات في المنطقة وتدعم دورهن في بناء السلام والأمن على المستويين الوطني والإقليمي بما يعكس التزام البلدين بدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.

كما حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان المستشار عبدالعزيز الدلح والملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية زينب المنصوري.