الكويت والأردن يوقعان بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

وقعت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي اليوم الخميس مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سنان المجالي بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن البروتوكول يهدف إلى تعزير التعاون الضريبي بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين الجانبين كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية من خلال تبادل المعلومات الضريبية بشكل أكثر فعالية.

وذكرت أن البروتوكول يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين بما يضمن بيئة ضريبية مستقرة إلى جانب مواكبة المتغيرات والمتطلبات العالمية في المجال الضريبي من خلال تحديث الأنظمة الضريبية بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة وضمان الامتثال الضريبي الفعال.

وأشارت الى أن التعديلات المضافة على البروتوكول هي مواد أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والشفافية الضريبية من خلال تعديل مادة تبادل المعلومات لغايات ضريبية وتماشيا مع المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية. وبينت أنه تم إضافة المرسوم بقانون رقم 157لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات للاستفادة من نطاق واسع لتغطية القوانين الضريبية.