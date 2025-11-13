بلدية الكويت: إزالة 51 مخيما مخالفا في إسطبلات الأحمدي

الفرق الميدانية تزيل المخيمات المخالفة

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس إزالة 51 مخيما مخالفا ورفع 3 شاليهات و(كونتينر) في منطقة إسطبلات الأحمدي ضمن حملة ميدانية لإزالة المخيمات المخالفة.

وذكرت البلدية في بيان صحفي أن الفرق الميدانية لإدارة النظافة وإشغالات الطرق تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة لإزالة المخيمات المخالفة بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري.

من جانبه أكد مدير فرع بلدية الأحمدي سعد الخرينج وفق البيان أن الفريق الرقابي في المحافظة سيكثف حملاته الميدانية دون أي تهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ودعا الخرينج إلى ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة تطبيقا لقانون بلدية الكويت.