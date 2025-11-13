البلدية: طرح بسطات سوق السلع الموسمية في أسواق الري الأحد المقبل لاستغلالها 6 أشهر

بلدية الكويت

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس طرح بسطات سوق السلع الموسمية في منطقة أسواق الري (للمواطنين) للاستغلال لمدة ستة أشهر فقط وفق الشروط والضوابط في لائحة الأسواق العامة.

وقالت البلدية في بيان صحفي إن على المواطنين الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التقدم بطلباتهم مصحوبة بالمستندات الثبوتية إلى مراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية فرع بلدية العاصمة في الشويخ.

وأضافت أن التقدم بالطلبات سيكون خلال الفترة من الأحد المقبل حتى 20 شهر نوفمبر الجاري أثناء ساعات الدوام الرسمي ولن ينظر إلى الطلبات المقدمة قبل هذا الإعلان أو بعد انتهاء موعد تقديم الطلبات.

وذكرت أنه سيتم السحب بالقرعة العلنية لمن تنطبق عليهم الشروط صباح يوم 8 ديسمبر المقبل في مقر مركز بلدية أسواق منطقة الري (سوق الجمعة) بحضور أصحاب الطلبات أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي.