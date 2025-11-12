الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مع البحرين اتفاقية قرض بـ 100 مليون دولار لتطوير شبكة الكهرباء

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع حكومة مملكة البحرين اليوم الأربعاء اتفاقية قرض خامس بقيمة 250ر31 مليون دينار كويتي (حوالي 100 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء في البحرين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج التوزان المالي، ووقعها عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر بينما وقعها عن الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة، وذلك بحضور القائم بالأعمال بسفارة الكويت في المنامة المستشار يوسف البنوان.

وأوضح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن المشروع يهدف إلى تعزيز وتطوير ودعم شبكة النقل الكهربائية جهد 220 و66 كيلوفولت وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء ونقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات توليد الكهرباء إلى مراكز الأحمال بالمناطق الصناعية والتجارية والسكنية في مملكة البحرين.

وأضاف انه يسهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة منها الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة والهدف 11 : مدن ومجتمعات محلية مستدامة و الهدف 13: العمل المناخي و 17: عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتكون المشروع من أعمال إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد 220/66 كيلوفولت بمساحة إجمالية حوالي 2ر19 كيلومتر مربع في مناطق عذاري ودرة البحرين وجنوب مدينة حمد وسبع محطات تحويل جهد 66/11 كيلوفولت بمساحة إجمالية حوالي 14 كيلومتر مربع في مناطق سوق المحرق وبر سار والمجلس الوطني وجري الشيخ وإسكان الحجيات وشرق سلماباد وتوبلي (STP) وأعمال توسعة محطة تحويل الدور القائمة.

كما يشمل توريد وتمديد كابلات أرضية جهد 220/66 كيلوفولت لربط المحطات الجديدة ومحطة ساحل الزلاق القائمة بشبكة الكهرباء الوطنية مع توفير الملحقات المساعدة لمحطات التحويل الجديدة ومعدات الاتصالات والتحكم والمراقبة للمحطات الجديدة ومحطتي ساحل الزلاق وصدد بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية.

وبلغ إجمالي تكاليف المشروع بناء على العقود التي تم توقيعها والانتهاء من تنفيذها بما في ذلك الضرائب حوالي 8ر63 مليون دينار كويتي (9ر76 مليون دينار بحريني) اي ما يعادل حوالي 7ر207 مليون دولار أمريكي منها حوالي 6ر50 مليون دينار بحريني اي ما يعادل 1ر42 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية وتمثل حوالي 66 بالمئة من إجمالي تكاليف المشروع.

ويمثل قرض الصندوق الخامس الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت (برنامج التوازن المالي) القرض ال23 الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في مملكة البحرين حيث سبق أن قدم لها 22 قرضا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 281 مليون دينار كويتي اي مايعادل حوالي 915 مليون دولار أمريكي.