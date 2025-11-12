وزير الإعلام: توقيع اتفاقية تعاون بين “فيزت كويت” والخطوط الكويتية خطوة نوعية لبناء صناعة سياحية حديثة

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن توقيع اتفاقية التعاون بين الخطوط الجوية الكويتية ومنصة (فيزت كويت) الوطنية تعد خطوة نوعية تعكس رؤية دولة الكويت لبناء صناعة سياحية حديثة تستند إلى الشراكة والتكامل.

وأضاف الوزير المطيري في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة تؤكد التزام مؤسساتنا الوطنية بدعم التحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة والاستفادة من التجارب الإنسانية والثقافية.

وبين أن هذا التعاون مع الناقل الوطني يجسد نموذجا عمليا للعمل المؤسسي المشترك ويعبر عن وعي وطني بأهمية التكامل بين الإعلام والسياحة في تقديم صورة متقدمة للكويت تواكب مكانتها الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذا التعاون يترجم أيضا التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله نحو بناء اقتصاد مستدام وترسيخ حضور الكويت العالمي والاستثمار في طاقاتها الوطنية.

وقال إن ما نشهده اليوم هو خطوة استراتيجية ضمن مسار وطني متكامل لبناء منظومة اتصال سياحي حديثة ترتكز على التقنية والإبداع وتوحيد الجهود الترويجية تحت مظلة وطنية واحدة تعكس هوية الكويت الثقافية وتبرز ما تمتلكه من مقومات فريدة ومكانة حضارية متجذرة في التاريخ وقادرة على المنافسة في المستقبل.

وأكد أن السياحة اليوم أصبحت قطاعا اقتصاديا وتنمويا مؤثرا يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ويدعم مجالات الاستثمار والابتكار ويتيح فرصا جديدة أمام الشباب الكويتي ويعزز التواصل الثقافي والإنساني مع العالم من حولنا.

وأفاد أن هذه الاتفاقية تأتي لتترجم تلك الرؤية من خلال توحيد الجهود بين منصة (فيزت كويت) (Visit Kuwait) بوصفها الواجهة الوطنية للترويج السياحي وبين الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للزائر تجمع بين الراحة والأصالة والحداثة.

وأعرب الوزير المطيري عن خالص الشكر والتقدير إلى (الخطوط الكويتية) على مبادرتها وتعاونها وإلى فريق (فيزت كويت) على ما يقدمونه من عمل دؤوب وجهد وطني مخلص متمنيا أن تكون هذه الاتفاقية انطلاقة لمزيد من الشراكات النوعية والمشروعات الطموحة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035 وتعزز من مكانة البلاد على خريطة السياحة العالمية.

وفي السياق ذاته أوضح الوزير المطيري في تصريح للصحفيين عقب التوقيع أنه منذ إطلاق مشروع منصة (فيزت كويت) رأينا مبادرات كثيرة تسهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير المنظومة السياحية لدولة الكويت.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة السياحية لأخذ المقترحات لتوفير كل الخدمات التي يحتاجها الزائر إلى دولة الكويت.

ولفت الى أن منصة (فيزت كويت) تمتلك خريطة تفاعلية لكل المواقع وكذلك فعاليات متنوعة والمرشد الرقمي (راشد) الذي يزود الجميع بالمعلومات التي يحتاجونها وكذلك وسائل الإعلام التي لها رؤية إعلامية متكاملة عن الفعاليات الموجودة والمواقع التي نعرضها. وبين أن لوسائل الإعلام دور كبير في تقديم الرؤى التي تسهم في تطوير هذه المنظومة والمنصة لنكون جميعنا شركاء في تحقيق وتعظيم الاستفادة من هذه المنصة وتطويرها بشكل مستمر.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان في كلمة مماثلة خلال التوقيع أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة وجادة نحو دعم مسيرة دولة الكويت في إبراز مكانتها على الخارطة السياحية والثقافية إقليميا وعالميا.

وأوضح الفقعان أن هذا التعاون يجسد دور (الخطوط الكويتية) بصفتها الناقل الوطني وواجهة الكويت الأولى أمام العالم وحاملة رايتها في السماء منذ أكثر من سبعة عقود بما يعكس التزامها الثابت بدعم رؤية الوطن في كافة المحافل والمجالات داخل وخارج البلاد.

ولفت الى أن منصة (فيزت كويت) تعد مبادرة وطنية رائدة تسهل على الزائرين اكتشاف ما تزخر به بلادنا الحبيبة من فرص وتجارب مميزة في مجالات السياحة والترفيه والثقافة والفعاليات معربا عن الفخر أن تكون الشركة جزءا أساسيا من هذه المنصة ليس فقط كشريك في النقل بل كشريك في الرؤية والبناء عبر ربط الكويت بالعالم.

وشدد على أن الخطوط الجوية الكويتية تؤمن بأن الواجب يتجاوز حدود التشغيل التجاري إلى رسالة وطنية كبرى تتمثل في خدمة الكويت وتعزيز صورتها الحضارية أمام العالم مشيرا الى أن الشركة ستعمل من خلال هذا التعاون لتوحيد الجهود في الترويج للسياحة الوطنية وتنميتها وتطويرها.

وأعرب الفقعان عن التطلع لأن يكون هذا التعاون نموذجا يحتذى به في التكامل بين مؤسسات الدولة بما يعكس روح الشراكة الوطنية التي تقوم على الطموح والمسؤولية المشتركة بما يتماشى مع رؤية كويت 2035.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الوزير المطيري على الدعم المستمر لمبادرات التطوير الوطني في إبراز وجه الكويت المشرق سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير للكويت تحت ظل وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وأن يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار.