ماكرون يؤكد لعباس أن مشاريع الضم في الضفة الغربية المحتلة “خط أحمر”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية “الجزئية أو الكلية” أو “بحكم الأمر الواقع” عبر الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، تشكل “خطا أحمر”.

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع “بقوة” إن نُفّذت.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في قصر الإليزيه إن “عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي”.

من جانبه جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزامه بإجراء “إصلاحات” داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

من جهته، أوضح ماكرون أن الانتخابات ستُجرى “بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة”، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس.

كما أعلن الرئيسان تشكيل لجنة مشتركة لوضع دستور الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا أخيرا.