مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يشيد بمباحثات “بناءة” مع قائد الجيش السوداني

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر

أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الثلاثاء بمباحثات “بنّاءة” أجراها مع قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان لضمان إيصال المساعدات الانسانية الى مختلف أنحاء البلاد الغارقة في الحرب منذ أكثر من عامين.

ورحب فليتشر “بالمباحثات البنّاءة مع الرئيس البرهان عصر اليوم، والهادفة الى ضمان قدرتنا على مواصلة العمل في كل مكان في السودان لإيصال (المساعدات) بطريقة حيادية، مستقلة، وغير منحازة، لكل من هم في أمس الحاجة إلى الدعم الدولي”، وذلك بحسب ما قال في مقطع فيديو وزعه مجلس السيادة الانتقالي، عقب اللقاء بين المسؤولين في مدينة بورت سودان.