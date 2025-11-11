النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو

أكرم إمام أوغلو يخضع للتحقيق في قضية فساد

وجّهت النيابة العامة التركية الثلاثاء 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول المعارض والمسجون أكرم إمام أوغلو قد تصل عقوبتها للسجن مئات السنوات، بحسب ما أظهرت وثائق للمحكمة.

وتشمل الاتهامات لرئيس البلدية الذي يحظى بشعبية واسعة، والواردة في لائحة من 4000 صفحة، إدارة منظمة إجرامية والرشوة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في المناقصات.

أثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب اردوغان، غضبا عارما في صفوف مناصري حزب الشعب الجمهوري المعارض، واندلعت على إثره تظاهرات هي أسوأ موجة احتجاجات تشهدها تركيا منذ 2013.

وورد في لائحة الاتهام أن إمام أوغلو كان على رأس شبكة إجرامية واسعة النطاق مارس من خلالها نفوذه “بما يشبه الأخطبوط”.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن المدعين العامين يطالبون بعقوبة سجن قد تصل إلى 2430 عاما.