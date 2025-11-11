ماراثون بنك الخليج ينطلق في 29 نوفمبر بجوائز مجموعها 50 ألف دولار

صورة جماعية للرعاة يتوسطهم نجلاء العيسى وأحمد الماجد

أكدت رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى أن ماراثون بنك الخليج 642 لم يعد يقتصر على كونه فعالية رياضية فحسب، بل أصبح حدثًا وطنيًا شاملاً يدعم مبادرات الدولة في تنشيط السياحة، وفي مقدمتها منصة “Visit Kuwait”، من خلال تعزيز مفهوم السياحة الرياضية واستقطاب مئات العدّائين من مختلف دول العالم، ليعيشوا تجربة فريدة في أجواء كويتية مليئة بالحماس والضيافة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس للإعلان عن الاستعدادات لإطلاق النسخة الحادية عشر من ماراثون بنك الخليج 642، بحضور ممثلي شركة Suffix لتنظيم الفعاليات الرياضية وعدد من الشركات الراعية.

وقالت العيسى: “اليوم، ونحن نلتقي للإعلان عن استعداداتنا لإطلاق النسخة الحادية عشرة من الماراثون، نستذكر قصة جميلة حدثت قبل عشر سنوات، بدأت برؤية صغيرة، تحولت إلى حلم كبير، ثم أصبحت علامة فخر للكويت، حين حمل مجموعة من الشباب الكويتيين من عشّاق الرياضة حلماً بأن يكون للكويت ماراثون يُنافس عالمياً، يُبرز جمال البلد ويجمع أبناءه والمقيمين والزوار على هدف واحد هو الصحة والحياة.

رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى

الوحيد المصنف عالمياً

وأضافت: كان بنك الخليج من آمن بهذا الحلم وساهم في خروج فكرة شركة Suffixإلى النور، حتى تحولت إلى إنجاز وطني نفتخر به اليوم، بعدما وصلنا إلي النسخة الحادية عشر من ماراثون بنك الخليج 642، الذي أصبح اليوم الماراثون الوحيد في الكويت المصنف عالمياً، وهو إنجاز تحقق بفضل العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين مختلف الجهات.

وتوقعت أن يتجاوز عدد المشاركين في الماراثون هذا العام 10 آلاف مشارك من داخل الكويت وخارجها، من محترفين وهواة، ومن مختلف الأعمار والفئات، مؤكدة أن هذا الماراثون للجميع، ولكل من يؤمن بأن كل خطوة نحو الأمام هي خطوة نحو حياة أفضل.

وأضافت أن مسار الماراثون يروي قصة الكويت نفسها، إذ يمر على أبرز معالمها التاريخية والحضارية، ومن بينها مبنى بنك الخليج الرئيسي الذي يمثل رمزًا للعراقة والتطور، وشاهداً على رحلة البنك الطويلة مع المجتمع منذ أكثر من ستة عقود.

وأكدت العيسى أن الهدف الأسمى من الماراثون هو رفع الوعي الصحي في المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع معدلات السمنة والسكري، مشيرة إلى أن كل مشارك يسهم في نشر رسالة واضحة: “صحتك هي ثروتك.”

وأوضحت أن بنك الخليج يسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز أسلوب حياة صحي ومستدام، وجعل ممارسة الرياضة جزءاً أساسياًس من الحياة اليومية، فضلًا عن دعم المواهب الرياضية الكويتية لمساعدتها في تمثيل الكويت في الماراثونات العالمية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إشراكها في فعاليات الماراثون المختلفة.

وأعربت عن شكرها إلى مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والصحة، على دعمهما المتواصل في تنظيم وتأمين هذا الحدث الكبير، مشيدة بتعاون جميع الجهات الذي جعل من ماراثون بنك الخليج 642 حدثاً سنوياً ينتظره الجميع.

الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سافكس لإدارة الفعاليات الرياضية أحمد الماجد

فئات المشاركين

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سافكس لإدارة الفعاليات الرياضية، السيد/ أحمد الماجد: تنطلق يوم 29 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة صباحاً النسخة الحادية عشر من ماراثون بنك الخليج 642 ، من سوق شرق، مروراً بأبرز معالم العاصمة، وفي مقدمتها أبراج الكويت ومركز جابر الأحمد الثقافي، وبالقرب من المسجد الكبير وسوق المباركية ومبنى بنك الخليج التراثي وغيرهم.

ويوفر الماراثون فرص عديدة وفئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، تشمل 4 فئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلومترات للمشي أو الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومترا، ويُقبل المشاركون من عمر 11 عاما على سباق 5 كيلومترات، ومن عمر 16 عاما على سباق 10 كيلومترات، و18 عاما لنصف الماراثون.

” فخورون بمواصلة الشراكة مع بنك الخليج في تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي المتميز، الذي يحصد النجاح عاماً بعد عام، في ظل زيادة الاقبال والمشاركة فيه محلياً واقليمياً، حيث بلغ مجموع عدد المشاركين في الماراثون منذ إطلاقة نحو75 ألف متسابق من داخل الكويت وخارجها (من أكثر من 85 جنسية) ، مما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بما يتجاوز مليوني دينار، فضلاً عن توفير نحو 2000 فرصة عمل موسمية سنوياً.

وأشار إلى أن الماراثون ساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في الكويت حيث ساهم نحو 9000 متطوع بدون مقابل في تنظيم المشاركين خلال السنوات الماضية، فيما تبلغ قيمة الجوائز الاجمالية للفائزين هذا العام 50 ألف دولار أميركي.

وفي ختام المؤتمر الصحفي كرم بنك الخليج وشركة سافكس الرعاة المشاركين في دعم الماراثون، والذين عبروا عن شكرهم إلى بنك الخليج علي دعمه المتواصل لهذا الحدث الرياضي المميز.

جانب من تكريم الرعاة ويبدو في الصورة سالم الصانع من شركة جاهز يتسلم درعاً تكريمياً

فعاليات على مدى 4 أيام

تشهد نقطة انطلاق الماراثون في سوق شرق سوف تشهد فعاليات ترفيهية مفتوحة خلال الفترة من 26 إلى 29نوفمبر حيث سيتم توزيع الملابس الرياضية المخصصة للمشاركين في الماراثون بالإضافة إلى تواجد العديد من الفعاليات الترفيهية.

دعوة مفتوحة للتسجيل

جدد البنك دعوته السنوية للرياضيين، والمبتدئين، وجميع فئات المجتمع داخل الكويت وخارجها، للمشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز، الذي أصبح من أبرز الفعاليات الرياضية التي تشهدها البلاد سنوياً. وأشار إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي: www.gulfbank642marathon.com.