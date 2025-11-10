وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يؤكد حرص الكويت والسعودية على تعزيز التكامل الأمني

وكيل وزارة الداخلية الكويتية بالتكليف اللواء علي العدواني خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي

أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الاثنين حرص دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على تعزيز التكامل الأمني وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في بيان للواء العدواني بمناسبة مشاركته في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الكويتي – السعودي الذي عقد في الرياض في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأوضح البيان أن مشاركة وزارة الداخلية الكويتية في الاجتماع تأتي لاستعراض أعمال لجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي حيث تم استعراض آخر مستجدات المبادرات المشتركة بين الجانبين في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الجريمة وتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد اللواء العدواني الذي يترأس لجنة التنسيق العسكري والأمني أن هذا التعاون يجسد حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التكامل الأمني وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين ودعم مسيرة العمل الثنائي المشترك.

يذكر أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الكويتي – السعودي عقد في الرياض في وقت سابق اليوم حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حين ترأس الجانب السعودي وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان.

وشهدت أعمال المجلس استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كافة المستويات.