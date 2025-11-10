الهلال الأحمر: حريصون على مواصلة الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز العمل الإنساني

رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) مستقبلا مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس اليوم الاثنين حرص الجمعية على مواصلة بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإقليمية والدولية الإنسانية لتعزيز عملها الإنساني في دعم المحتاجين ومساندتهم خلال الأزمات والكوارث.

جاء ذلك في تصريح المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب استقباله وفدا من بنك التنمية الإسلامي برئاسة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خليل الزعابي. وقال المغامس إن الجمعية منفتحة على المبادرات الهادفة إلى تطوير أدوات العمل الإغاثي وتوسيع نطاق عملها لتستفيد منه الفئات الأكثر احتياجا لاسيما في الدول الإسلامية.

وأوضح أن هذه المبادرات التعاونية تسهم في تبني مشاريع مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المتضررة فضلا على مواكبة تطور مفهوم العمل الإنساني القائم على الشراكة والتكامل في الجهود.

بدوره قال الزعابي في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الزيارة تأتي في إطار تقديم مبادرة (الصندوق الوقفي العالمي للاجئين) التي أطلقها بنك التنمية الإسلامي بالتعاون مع مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية لدعم وتمكين اللاجئين في الدول الإسلامية من خلال مشاريع تنموية متعددة.

وذكر أن الوفد استعرض خلال اللقاء أهداف المبادرة وآليات تنفيذها داعيا المؤسسات الإنسانية في الكويت إلى بحث فرص التعاون والمساهمة فيها لترسيخ الأعمال الإنسانية المستدامة.