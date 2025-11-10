“البلدي” يوافق على تعديلات النسب البنائية والتجارية لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي

نائب رئيس المجلس خالد المطيري مترأساً الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري على تعديلات النسب البنائية والتجارية لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي الكائن في شارع (عبدالله الأحمد). وأوضح المجلس أن التعديلات تنص على أن تتضمن القطعة (أ) مبنى واحدا مكونا من 40 طابقا يشتمل على ثلاثة سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات و14 طابقا من الأرضي حتى الـ13 مخصصة لمساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية.

وبين أن الطوابق من 14 حتى 40 ستخصص لنشاط فندقي أو مكاتب إدارية أو مزيج بينهما أما القطعة (ب) فتتضمن مبنى واحدا من 11 طابقا يضم ثلاثة سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات وعشرة طوابق فوق الأرض تحتوي على مساحات تأجيرية.

وأضاف أنه وفقا للتعديلات ستتكون القطعة (ج) من مبنى مخصص لمواقف عامة للسيارات يتألف من ستة طوابق تضم ثلاثة سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات وخمسة طوابق فوق الأرض مخصصة أيضا للمواقف لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع ويعلو المبنى سطح يستخدم كحديقة مجانية للتزلج.

ووافق المجلس أيضا على طلب الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بتخصيص موقع مقر دائم لها في منطقة العارضية الحكومية كما وافق على طلب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بتخصيص موقع منفذ بيع منتجاتهم ضمن مركز ضاحية منطقة (الأندلس).

كما وافق البلدي على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع جزء من مواقف السيارات السطحية وتخصيصه كمواقف سيارات لخدمة موقع المؤسسة بمنطقة مبارك العبدالله.

ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء موقع مسجد ومواقف للسيارات ضمن الضاحية الدبلوماسية قطعة (2) وتخصيص الموقع ذاته لإقامة سارية علم بناء على طلب وزارة الخارجية.