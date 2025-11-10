وزير المالية يبحث مع سفيري باكستان وجورجيا تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم مع سفير جمهورية جورجيا لدى البلاد نوشريفان لومتاتيدزه

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الاثنين مع كل من سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى البلاد الدكتور ظفر إقبال وسفير جمهورية جورجيا لدى البلاد نوشريفان لومتاتيدزه -كلا على حدة- سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما الاستثمارية والاقتصادية.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن لقاء الوزير المخيزيم مع سفير باكستان شهد التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجالي التعاون الاقتصادي والاستثماري إضافة إلى التعاون في المجال الصحي والصناعي.

وأضافت أن لقاء الوزير المخيزيم مع سفير جورجيا شهد تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والعمل على توطيدها واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين.

وذكرت أنه تم خلال اللقاء استكمال المفاوضات حول مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي سيتم التوقيع عليها في القريب العاجل.