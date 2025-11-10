سمو أمير البلاد يرعى ويحضر حفل تكريم المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم غدا الثلاثاء

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته وحضوره (حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء 20 جمادى الأولى 1447 هجرية الموافق 11 نوفمبر 2025 ميلادية على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة عبدالله السالم في منطقة الشويخ.