×
×

سمو أمير البلاد يرعى ويحضر حفل تكريم المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم غدا الثلاثاء

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الكويت مميز
نُشر :
س
س

يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته وحضوره (حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء 20 جمادى الأولى 1447 هجرية الموافق 11 نوفمبر 2025 ميلادية على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة عبدالله السالم في منطقة الشويخ.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية