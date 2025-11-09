السفارة الكويتية في نيودلهي تشارك في البازار الخيري الهندي السنوي

السفارة الكويتية في نيودلهي تشارك في البازار الخيري السنوي الذي تنظمه رابطة نساء كومنولث في نيودلهي

شاركت السفارة الكويتية في نيودلهي في البازار الخيري السنوي ال35 الذي تنظمه (رابطة نساء كومنولث) الخيرية و(النادي الدولي للمرأة) في نيودلهي بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الهند ورعاية منظمات وجمعيات للمجتمع المدني.

السفارة الكويتية في نيودلهي تشارك في البازار الخيري السنوي الذي تنظمه رابطة نساء كومنولث في نيودلهي

وقال سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن مشاركة السفارة السنوية في البازار تأتي استمرارا للنهج الإنساني والخيري الذي تنتهجه دولة الكويت في مساهماتها النبيلة بإنجاح الأنشطة التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي وسد حاجة المحتاجين في المجتمع.

السفارة الكويتية في نيودلهي تشارك في البازار الخيري السنوي الذي تنظمه رابطة نساء كومنولث في نيودلهي

وأشار السفير الشمالي الذي كان ضيف شرف للبازار هذا العام إلى دعم وزارة الخارجية الكويتية المتواصل لجهود البعثات الكويتية في الخارج وإنجاح مساهماتها ومشاركاتها في الأنشطة التي تحمل أبعادا إنسانية وخيرية.

السفارة الكويتية في نيودلهي تشارك في البازار الخيري السنوي الذي تنظمه رابطة نساء كومنولث في نيودلهي

وتوجه الشمالي بالشكر للجهات الكويتية التي ساهمت في تقديم مساهمات قيمة نالت استحسان الجميع مثل (مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية) وشركة (طيران الجزيرة) بتوفير تذاكر سفر تجرى عليها سحوبات خلال فعالية البازار.

السفارة الكويتية في نيودلهي تشارك في البازار الخيري السنوي الذي تنظمه رابطة نساء كومنولث في نيودلهي

وشارك في البازار الذي أقيم في استاد (جواهر لال نهرو) على أمد يوم واحد عدد كبير من السفارات العربية والأجنبية المعتمدة في نيودلهي بالإضافة إلى شركات هندية من خلال عرض منتجات متنوعة ومختلفة.