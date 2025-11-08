الديوان الأميري ينعى الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح

بسم الله الرحمن الرحيم
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
ينعى الديوان الأميري، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح، عن عمر يناهز 60 عاماً، وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 9 من صباح يوم غد الأحد.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
عزاء الرجال/ بالمقبرة ، هاتف: 51505555 ، 68888837.
عزاء النساء/ السرة ، قطعة 6 ، شارع علي بن أبي طالب ، منزل 42 ، (يومي الأحد والأثنين عصراً) ، هاتف: 97888026.
عزاء النساء/ الجابرية ، قطعة 9 ، شارع 16 ، منزل 86 ، (يومي الأحد والأثنين عصراً) ، هاتف: 65100005.