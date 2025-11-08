“زين” تُواصل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحيّة

د. أحمد العوضي ود. مطلق السيحان مع وليد الخشتي وفريق زين واللجنة المنظمة

أعلنت زين الكويت عن استمرار دعمها لمؤتمر جراحات الأنف والأذن والحنجرة في دورته السابعة والأربعين، الذي نظّمه مركز زين التخصصي بالتعاون مع معهد الكويت للتخصّصات الطبية، وذلك استمراراً في دعمها لأنشطة المركز الذي يستمر بتحقيق الإنجازات النوعية على مستوى الشرق الأوسط، بما يُسهم في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية.

شاركت زين في حفل الافتتاح تحت رعاية وحضور معالي وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي، ورئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر د. مطلق السيحان، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، وبتواجد نُخبة من المُتخصصين من داخل الكويت وخارجها.

تعكس هذه المشاركة دعم زين المُستمر لجهود وزارة الصحة في مواكبة أحدث المُستجدات الطبية والجراحية، وتبنّي التقنيات المتقدمة التي تنعكس على تجربة المرضى وجودة الرعاية المُقدّمة، كما أبرز المؤتمر دوره منصةً للتفاعل وتبادل الخبرات بين نخبة من المتخصصين والخبراء بما يسهم في تطوير المهارات الطبية وتعزيز التعاون العلمي.

وتميّزت نسخة هذا العام بمشاركات علمية متميزة من كندا وتركيا وروسيا وأوروبا، إلى جانب حضورٍ خليجيٍ وعربيٍ واسع، حيث عرض أطباء وخبراء كويتيون تجاربهم الرائدة في إجراء عمليات دقيقة ومتقدمة في مجالات الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق باستخدام أحدث الأساليب الطبية.

كما تضمّن المؤتمر عدداً من ورش العمل المتخصصة في مجالات السمع وأمراض التوازن وصعوبات الكلام، مع اهتمام خاص بعرض أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الجراحية العالمية في هذه التخصصات الدقيقة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات الكبرى بمشاركة استشاريين زائرين.

وأكدت زين أن رعايتها المتواصلة للمؤتمر تنسجم مع شراكتها الممتدة مع وزارة الصحة، وتستهدف تمكين الكوادر الطبية من الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية ونقلها إلى منظومة الرعاية الصحية في الكويت، بما يدعم مكانة البلاد مركزاً إقليمياً للتميز الطبي.

ويستمر مركز زين التخصصي بتحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية، من أبرزها إجراء أول عملية من نوعها في مستشفى حكومي على مستوى الشرق الأوسط لمعالجة انقطاع التنفس أثناء النوم عبر زراعة شريحة ذكية تُحفّز العصب الثاني عشر تحت اللسان بأيدي أطباء كويتيين.

هذا بالإضافة إلى نجاح عمليات زراعة القوقعة للرضّع بأعمار ستة وتسعة أشهر بعد فقدانهم السمع نتيجة التهاب السحايا، وإدخال جهاز TRV لعلاج الدوار الحركي كأول جهاز من نوعه في البلاد، إلى جانب استحداث عيادة أنف وأذن وحنجرة في منطقة صباح الأحمد يومين أسبوعياً، وافتتاح عيادة طوارئ متخصصة على مدار الساعة في منطقة المطلاع.

وتثمّن زين الجهود التنظيمية الكبيرة التي يبذلها مركز زين التخصصي وفريق العمل، مؤكدة استمرارها في دعم المبادرات الطبية والتعليمية التي تواكب التطور العالمي وترتقي بصحة المجتمع.

وفي سياق التزام زين بتمكين التحول الرقمي في القطاع الصحي، نجحت دولة الكويت مؤخّراً في فتح فصل جديد باسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإنجاز عملية جراحية روبوتية عابرة للقارات، تجاوزت مسافة جغرافية هي الأطول على الإطلاق بأكثر من 12 ألف كيلومتراً بين مستشفى جابر الأحمد في الكويت ومستشفى “كروز فيرميلها” في البرازيل.

وتحقّق هذا الإنجاز نتيجةً للتعاون المُشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفى جابر الأحمد، ومجموعة زين، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تولّت زين توفير البنية التحتية للاتصالات عبر تقنية MPLS الدولية المتقدمة، مما أتاح ربطًا آمنًا وعالي السرعة بين الكويت والبرازيل.