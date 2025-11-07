المفوضية الأوروبية: شطب الرئيس السوري ووزير داخليته من قائمة العقوبات “قريبا”

الرئيس السوري أحمد الشرع

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيشطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأوروبية “قريبا” تماشيا مع قرار مماثل لمجلس الأمن.

وأكد المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني في تصريح للصحفيين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي “يأخذ علما” بقرار مجلس الأمن مضيفا أنه “كما هو الحال مع أي إجراء صادر عن مجلس الأمن فإنه سيتم نقل هذا القرار إلى المستوى الأوروبي قريبا”.

وأشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في 27 مايو الماضي مؤكدا أن هذا الإجراء “جاء دليلا على جهودنا لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا إلى جانب دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار”.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي “ما زال ملتزما بدعم انتقال سلمي وشامل بقيادة سورية بهدف بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.

وأوضح في الوقت نفسه أن جميع التدابير القطاعية قد تم رفعها باستثناء تلك التي ما زالت قائمة لأسباب أمنية بما فيها حظر الأسلحة.

وكان مجلس الأمن صوت أمس الخميس لمصلحة مشروع قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري ووزير داخليته من قائمة العقوبات الدولية.

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا بالمجلس مع امتناع عضو واحد هو الصين عن التصويت.