الطيران المدني: حادث بسيط لطائرة كويتية قبل إقلاعها دون إصابات

مطار الكويت

قالت هيئة الطيران المدني اليوم الجمعة إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية كانت متجهة إلى الفلبين وعلى متنها 284 راكبا تعرضت لحادث بسيط الساعة 24ر4 صباحا في مطار الكويت الدولي قبل إقلاعها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي في بيان صحفي إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المسافرين أو طاقم الطائرة مبينا أن الحادث ناتج عن خلل فني طارئ في نظام المكابح أثناء تحريك الطائرة.

وأكد أن جميع الركاب رحلة رقم (KU417) بخير وبصحة جيدة مشيرا إلى أن الأضرار البسيطة اقتصرت على بدن الطائرة فقط.

وأضاف الراجحي أن الجهات الفنية المختصة باشرت التعامل مع الموقف فورا وفق الإجراءات المعتمدة مشيرا إلى أنه تم تأمين موقع الطائرة وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لضمان سلامة التشغيل.

وذكر أنه تم توفير رحلة بديلة واقلاعها الساعة 20ر12 ظهرا إلى وجهتها مؤكدا أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية قصوى لدى الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية وأن مثل هذه الحالات يتم التعامل معها بأعلى معايير السلامة الجوية.