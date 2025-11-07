ثلاثة قتلى في ضربة أميركية جديدة تستهدف قاربا في الكاريبي

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة عسكرية استهدفت قاربا يشتبه في ضلوعه في تهريب المخدرات في المياه الدولية بمنطقة البحر الكاريبي وأسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص كانوا على متنه.

وقال هيغسيث على صفحته بموقع (اكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس “بتوجيه من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على قارب تشغله منظمة مصنفة إرهابية”.

واضاف ان الاستخبارات الامريكية اكدت تورط القارب في تهريب المخدرات بشكل غير مشروع وعبوره مسارا معروفا لحملها وتهريبها.

واكد وزير الحرب الأمريكي ان وزارته ستواصل ملاحقة “ارهابيي المخدرات الذين يهددون المجتمع الامريكي وستقضي عليهم اينما وجدوا”.

وبذلك يرتفع اجمالي عدد القوارب المستهدفة في الضربات الامريكية ضد تجار المخدرات في المياه الدولية الى 16 قاربا ما ادى الى مقتل 62 شخصا منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها اكتوبر الماضي.

وفي مطلع الشهر الماضي أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بأن الولايات المتحدة منخرطة في “صراع مسلح” مع عصابات مخدرات “إرهابية”.