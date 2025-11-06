رئاسة الأركان: فتح باب التسجيل لحملة البورد الطبي والشهادة الجامعية للالتحاق بالخدمة العسكرية 9 الجاري

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فتح باب التسجيل للتخصصات الطبية من حملة البورد الطبي (الدكتوراه الإكلينيكية) (ذكور وإناث) للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية والعمل في هيئة الخدمات الطبية كضباط اختصاص.

كما أعلنت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كطلبة ضباط في كلية (علي الصباح العسكرية) ضمن دفعة الطلبة الضباط الـ25 لحملة الشهادة الجامعية.

وأضافت أن التسجيل سيكون إلكترونيا عبر موقع الكلية (ascportal.kuwaitarmy.gov.kw) خلال الفترة من 9 حتى 22 نوفمبر الجاري.