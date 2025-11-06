الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي مصاحب له كتلة هوائية حارة نسبيا وجافة حيث تميل درجات الحرارة نحو انخفاض التدريجي مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ليكون الطقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 24 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج من 1 حتى 2 قدم.

وأضاف العلي أن الطقس الليلة مائل للبرودة إلى بارد وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 إلى 22 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 إلى 11 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج من 1 حتى 2 قدم.

وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 26 كيلومترا في الساعة مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا مائل للبرودة إلى بارد وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 24 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 إلى 11 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج من 1 حتى 2 قدم.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 24 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وافاد بأن الطقس السبت ليلا مائل للبرودة إلى بارد وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 إلى 22 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 إلى 11 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج من 1 حتى 2 قدم.