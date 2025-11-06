دولة الكويت تعرب عن تضامنها مع الجهود الدولية لحماية البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة

وزارة الخارجية

اعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة الذي يصادف السادس من نوفمبر من كل عام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4/56 الذي تقدمت به دولة الكويت عام 2001 ضرورة ضمان المساءلة عن الإنتهاكات المرتكبة ضد النظم البيئية أثناء النزاعات المسلحة.

وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الذي يوفر حماية للبيئة قبل وخلال وبعد النزاعات المسلحة.