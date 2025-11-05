الإطفاء: غلق إداري وإخطارات وإنذارات لـ146 منشأة تجارية في جليب الشيوخ

غلق إداري وإخطارات وإنذارات لـ146 منشأة تجارية في منطقة جليب الشيوخ

نفذت قوة الإطفاء العام حملة تفتيشية بمنطقة جليب الشيوخ أسفرت عن غلق إداري وتحرير إخطارات وإنذارات لـ146 منشأة تجارية لمخالفتها الضوابط المعمول بها وعدم استيفائها لاشتراطات السلامة المقررة من قبل القوة.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الحملة جاءت ‏تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبإشراف مباشر من رئيس قوة الإطفاء العام بالإنابة العميد محمد القحطاني.

ونقل البيان عن العميد القحطاني تأكيده أن قوة الإطفاء تسعى إلى زيادة وتيرة الحملات التفتيشية استجابة للمسؤولية الوطنية في حفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة والأمن المجتمعي.