“الإعلام” تطلق دورات تدريبية لبرنامج “مهارات للسياحة” بالتعاون مع سبارك وغوغل

أطلقت وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وبالتعاون مع منظمة (سبارك) الدولية وبتمويل من الذراع الخيري لشركة (غوغل) أربع دورات تدريبية لبرنامج (مهارات للسياحة) عبر موقعها الإلكتروني لتكون متاحة لكافة العاملين في القطاع السياحي في دولة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن إطلاق البرنامج يأتي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وضمن جهود الوزارة الهادفة لتطوير القطاع السياحي الوطني ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة فيه بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما يواكب رؤية (كويت جديدة 2035) ويعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية مميزة.

وذكرت أن برنامج (مهارات للسياحة) يتضمن أربعة مسارات تدريبية رئيسية تغطي مختلف مجالات العمل السياحي وهي استراتيجيات وسياسات السياحة الحكومية وإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السياحة القائمة على التجربة وتخطيط وتصميم المناسبات والفعاليات.

من جهته أكد وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن وفق البيان أن هذه المبادرة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من البرنامج التي استهدفت موظفي وإشرافيي إدارة السياحة بالوزارة. وأشار محيسن الى أن توسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع العاملين بمختلف القطاعات السياحية يمثل خطوة عملية لترجمة ودعم الجهود الوطنية لتطوير السياحة وتنويع الاقتصاد الوطني ورفع جودة الخدمات السياحية في البلاد.

وأضاف أن البرنامج يسهم في تعزيز التحول الرقمي ونقل المعرفة وتنمية المهارات السياحية الحديثة بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية ويؤسس لقطاع سياحي قائم على الابتكار والاستدامة.

من جانبه قال مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة لدى شركة (غوغل) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نصر قوامي بحسب البيان إن (غوغل) تلتزم بتسخير التكنولوجيا لتوفير فرص هادفة للجميع.

وذكر قوامي أن برنامج مهارات للسياحة يمثل خطوة مهمة لتزويد العاملين في القطاع السياحي في الكويت بالمهارات الرقمية الأساسية في إطار دعم النمو المستدام وتمكين الكفاءات المحلية.

بدورها أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة (سبارك) في الشرق الأوسط دينا المساعيد أن برنامج (مهارات للسياحة) يفتح آفاقا جديدة أمام المتخصصين بقطاع السياحة من خلال إتاحة فرص تدريبية وتطويرية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي. وبينت المساعيد أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المشتركة لتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة في بناء قطاع سياحي أكثر حيوية واستدامة على مستوى المنطقة.

ويهدف برنامج (مهارات للسياحة) المنفذ من قبل منظمة (سبارك) والمدعوم من الذراع الخيري لشركة (غوغل) إلى دعم 25 ألف باحث عن عمل وأصحاب الشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بما في ذلك دولة الكويت من خلال الدورات التدريبية المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية والتي تركز على تطوير المهارات في القطاع السياحي. يذكر أن (سبارك) منظمة خيرية دولية تعنى بتدريب الشباب للدراسة والعمل وتنمية مشروعاتهم الريادية.