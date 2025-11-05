“زين” تؤكّد دورها كشريكٍ للقطاع العام في مسيرة التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر

د. صبيح المخيزيم ود. عادل الزامل مع الخشتي والمصيبيح في المنتدى

أعلنت زين الكويت عن رعايتها للمُنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء 2025 الذي استضافته دولة الكويت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، والذي جمع نُخبة من المسؤولين والخبراء لمناقشة التحديات والحلول في مجالات كفاءة الطاقة والمياه، واستعراض أحدث المُمارسات المستدامة على المستوى الخليجي.

شاركت زين في حفل الافتتاح تحت رعاية وحضور معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، ووكيل الوزارة د. عادل الزامل، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية حمد المصيبيح، ومُمثّلي الجهات المعنية في مجال الطاقة الكهربائية والمياه بدول مجلس التعاون.

تعكس رعاية زين لهذا الحدث التزامها بدعم المُبادرات الوطنية والإقليمية الهادفة إلى تخفيض البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تؤكّد هذه المشاركة التزامها بأهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز الجهود للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية في مسيرة التحوّل الرقمي المُستدام.

ويأتي حضور زين امتداداً لدورها كشريكٍ استراتيجيٍ لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة في نشر التقنيات التي ترفع كفاءة إدارة الموارد، إذ شكّل مشروع العدادات الذكية الذي انطلق بالتعاون بين زين والوزارة في عام 2017 محطّة رئيسية في تطوير البنية التحتية للطاقة في الكويت، وفتح الباب لتبنّي المزيد من الحلول الذكية والمستدامة.

شكّل المُنتدى منصّة إقليمية فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، وتضمّن جدول الأعمال جلسات حوارية وورش عمل ركّزت على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسات والتشريعات ومؤشّرات الأداء، والابتكارات والاستراتيجيات الوطنية وريادة الأعمال، والتوعية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.

وواكب المنتدى هذا العام الإعلان عن “جائزة التميّز الخليجي لكفاءة الطاقة والمياه” التي هدفت إلى تكريم المبادرات الرائدة والأفراد والجهات المتميزة في مجالات ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الموارد، وشملت فئات الجائزة: التميز في كفاءة الطاقة والمياه للمباني، أفضل مؤثّر خليجي لترشيد الكهرباء والماء، وأفضل تطبيق إلكتروني خليجي لترشيد الاستهلاك.

وتؤكد زين أن رعايتها للمنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء تُجسّد رؤيتها في توظيف الابتكار التكنولوجي لخدمة الأهداف البيئية والتنموية، وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه والكهرباء لدى مختلف شرائح المجتمع، بما يُرسّخ منظومة مُستدامة على مستوى الكويت ودول مجلس التعاون.