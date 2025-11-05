بيت التمويل الكويتى يوقع اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة ” تالى” للدفع الرقمي

توقيع اتفاقية الشراكة

وقع بيت التمويل الكويتى وشركة ” تالى”، شركة التقنية المالية الكويتية التي تقدم خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)”، اتفاقية تعاون وشراكة ، بما يعزّز جاهزية الشركة للانطلاق والتشغيل داخل السوق المحلي، ويؤكد مبادرات بيت التمويل الكويتي للنهوض بقدرات السوق، وتعظيم أداء الشركات، وتحقيق الشمول المالي، الى جانب دوره في دعم الشركات الكويتية وتمكين الشباب وريادة الاعمال.

رئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف المطوع

وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات، لمجموعة بيت التمويل الكويتي، يوسف المطوع ، ان الاتفاقية تؤكد دور بيت التمويل الكويتى في دعم اعمال الشركات والتطور التقني فى المعاملات المالية، وهى خطوة متقدمة للدفع نحو أداء متطور في سوق المدفوعات في الكويت، حيث تعمل شركة “تالي” وفق إطار رقابي معتمد ومتوافق مع الشريعة ، كما أن الأسلوب المبتكر الذي تطرحه الشركة وآليات تقديم خدماتها، كانا من أبرز العوامل التي شجعت على التعاون معها.

واكد المطوع ان بيت التمويل الكويتى حريص على دعم المشاريع المبتكرة والافكار المتطورة ، لتحسين الاداء المالي والنشاط الاقتصادي واستدامته، كما يرحب بالمشاركة ومساندة جهود الشركات فى تحقيق التحول الرقمى فى المعاملات المالية داخل السوق الكويتى، بما يخدم تطلعات العملاء، ويوفر بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة للتعاملات المالية ، وفق احدث الاساليب والتقنيات العالمية.

وشدد المطوع على استمرار دور بيت التمويل الكويتى الرائد والمتميز فى دعم الشركات فى تطوير اعمالها ومساعدتها على توسيع مشاريعها من خلال توفير الخدمات المصرفيه المناسبه ، مشيرا الى ان ذلك من الاهداف الاساسية لاعمال البنك ، والتى تعكس بعدا اجتماعيا واقتصاديا نحو النهوض بالاقتصاد الوطنى.

الرئيس التنفيذى والرئيس المؤسس فى شركة “تالى” بدر البدر

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى والرئيس المؤسس فى شركة ” تالى “، بدر البدر” نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بيت التمويل الكويتي، والتي تعكس الثقة المتبادلة في رؤيتنا لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني في الكويت “.

واضاف: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في حلول المدفوعات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وترسّخ مكانة ” تالي” كشريك ريادي في منظومة التكنولوجيا المالية.

واوضح البدر بأن ” تالى” تقدم خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” بطريقة رقمية سلسة وآمنة ، تتيح للعملاء التسوق وتقسيم المبلغ إلى أربع دفعات متساوية دون أي رسوم أوفوائد ، سواء في المتاجر أوعبر الإنترنت ، مشيرا الى ان ما يميز “تالي” بجانب التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، توفيرها تجربة دفع مرنة ومسؤولة تعكس ثقة المستهلكين والشركاء على حد سواء .

نائب رئيس أول- قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية فى شركة “بيتك كابيتال” عبدالمحسن الحمد

وفى السياق ذاته، قال نائب رئيس أول- قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية فى شركة “بيتك كابيتال”،عبدالمحسن الحمد، ان الشركة لديها استثمار استراتيجي في شركة تالي (Taly) ، من خلال احدى شركات” بيتك كابيتال” التابعة، ضمن إستراتيجية الشركة لدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية (Fintech) المتوافقة مع أحكام الشريعة ، لتعزيز حضورها ومشاركاتها فى هذا المجال الاقتصادى المهم والاخذ فى النمو والتوسع والتطور.

وأشار الحمد الى ان هذا الاستثمار ينسجم مع رؤية بيت لتمويل الكويتي و”بيتك كابيتال” لتطوير منظومة الابتكار المالي في الكويت والخليج، عبر شراكاتٍ تخلق قيمة طويلة الأجل للتجّار والمستهلكين والمستثمرين على حدٍ سواء.