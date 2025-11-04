KIB يقيم ورشة متخصّصة ناقشت الأسس العلمية والفنية لتقييم الفنادق ضمن فعاليات ملتقاه العقاري الثالث

صورة جماعية

أقام بنك الكويت الدولي (KIB) ورشة عمل متخصّصة بعنوان “الأسس العلمية والفنية لتقييم الفنادق”، وذلك ضمن فعاليات ملتقاه العقاري الثالث الذي انعقد مؤخراً في فندق الفورسيزنز، تحت عنوان “التقييم العقاري والمعايير الدولية”، بمشاركة نخبة من المختصين والمهنيين في مجالات التقييم والاستثمار العقاري.

وقدّم الورشة كل من مدير أول قسم التقييم العقاري في KIB المهندس أحمد يوسف اليعقوب، والخبير العقاري ورئيس وحدة تطوير الحلول الرقمية للإدارة العقارية في KIB المهندس حسام الكولك، وقد هدفت إلى تعزيز المعرفة المهنية بأساليب تقييم أصول الضيافة، وتقديم فهم شامل للأسس العلمية والفنية لتقييم الفنادق والمنتجعات، مع تسليط الضوء على العلاقة بين المعايير الدولية والممارسات المحلية في السوق العقاري. كما ركزت الورشة على رفع كفاءة المقيمين العقاريين والجهات التمويلية في التعامل مع المشاريع الفندقية، بما يساهم في الحد من مخاطر التمويل والاستثمار في قطاع الضيافة.

وجاء تنظيم هذه الورشة المتخصّصة لتقييم قطاع الضيافة في ظلّ ما تشهده دولة الكويت اليوم من دعم حكومي كبير لتعزيز القطاع السياحي، باعتباره إحدى الركائز الواعدة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية. وانطلاقاً من هذا التوجّه، هدفت الورشة كذلك إلى تمكين الكوادر العقارية والمالية من مواكبة النمو المتسارع في القطاع السياحي، وتعزيز قدراتهم في تقييم الأصول الفندقية والسياحية وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

مدير أول قسم التقييم العقاري في KIB المهندس أحمد يوسف اليعقوب

وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الإدارة العقارية في بنك الكويت الدولي، جاسم العبد الهادي، أن السوق العقاري في الكويت يشهد تحولاً نوعياً يستدعي اعتماد أدوات تقييم دقيقة واحترافية. وأوضح أن البنك يواكب هذه المرحلة من خلال مبادرات فنية و علمية تسعى لرفع مستوى الممارسات المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية، مشدداً على أن تطوير منظومة التقييم العقاري يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمر المحلي و الأجنبي.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، أبرزها تصنيف الفنادق والمنتجعات ودلالاته على القيمة السوقية، واستعراض النماذج التطبيقية لتقييم الفنادق وفق المعايير الدولية، وتحليل العوامل المؤثرة على القيمة مثل الموقع والعلامة التجارية ونسب الإشغال والإيرادات. كما شملت شرحاً لأساليب التقييم الأساسية كالمقارنة والتكلفة والدخل، إلى جانب تطبيقات عملية حول طريقة رسملة الدخل وطريقة خصم التدفقات النقدية (DCF).

كما تم خلال الورشة استعراض اشتراطات البناء والترخيص الفندقي وفق نظام بلدية الكويت، إضافةً إلى تقديم حالات دراسية واقعية مكّنت المشاركين من تطبيق المفاهيم المكتسبة عملياً واكتساب مهارات تقييم دقيقة واحترافية.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من المقيمين العقاريين المعتمدين من وزارة التجارة والصناعة، وموظفي البنوك العاملين في التمويل العقاري وإدارة المخاطر، ومدراء المحافظ والاستثمارات العقارية في المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، نظراً لكونها موجهة للمهنيين ذوي الخبرة المتقدّمة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود KIB المتواصلة لتطوير القطاع العقاري في دولة الكويت، وتعزيز تطبيق المعايير الدولية في التقييم، بما يساهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق استدامة قطاع الضيافة والاستثمار العقاري.