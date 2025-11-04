×
“الخدمة المدنية” يطلق الخدمة الشاملة للتوظيف المركزي عبر تطبيق “سهل”

ديوان الخدمة المدنية
الكويت مميز
أطلق ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء (الخدمة الشاملة للتوظيف المركزي) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وقال الديوان في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن الخدمة الجديدة تشمل كل الخدمات المقدمة للكويتيين الباحثين عن عمل التي تتمثل في التسجيل بنظام التوظيف المركزي حسب مواعيد فترات التسجيل التي يتم الإعلان عنها إلى جانب تسجيل الكادر الطبي طوال العام للترشيح الفوري لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن الخدمات تشمل أيضا متابعة التسجيل بنظام التوظيف المركزي ومتابعة الترشيح للوظائف في الجهات الحكومية وتحميل مسوغات التعيين آليا دون الحاجة للمراجعة.

