تراجع أرباح أرامكو الفصلية بنسبة 2.3% إلى 26.94 مليار دولار في ظل انخفاض أسعار النفط

اقتصاد
أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط الثلاثاء تراجع أرباحها بنسبة 2,3% في الربع الثالث من 2025 في ظل انخفاض أسعار الخام الذي يستمر في التأثير سلبا على العائدات.

وهذا الانخفاض في صافي الدخل من 27,56 مليار دولار في 2024 إلى 26,94 مليار دولار في العام الحالي هو الانخفاض الفصلي الحادي عشر على التوالي لأرامكو، إحدى أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقالت أرامكو في بيان إن “الانخفاض كان مدفوعا بشكل أساس بانخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيا انخفاض تكاليف التشغيل”.

